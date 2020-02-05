Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki çığda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki çığda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki çığda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki çığda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'dan peş peşe gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı. Çığ faciasında yitirdiğimiz şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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