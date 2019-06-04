Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram mesajı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yayımladığı video ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:11 Kaynak: AA
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Twitter
üzerinden yayımladığı video ile Ramazan Bayramı
'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, bayram nedeniyle Twitter'dan 27 saniyelik bir video paylaştı. İstanbul
'un farklı yerlerinden görüntülerin yer aldığı videoda Kılıçdaroğlu, "Bugün Ramazan Bayramı. Bugün kucaklaşma günü. Hoşgörünün, kardeşliğin bayramı. Hepinizin bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah İstanbul'a gitti.
Parti örgütü ve vatandaşlarla çeşitli bayramlaşma programlarına katılması beklenen Kılıçdaroğlu, öğleden sonra da Tuzla
'da Marmara Bölgesi
Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret edecek.
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