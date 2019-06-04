Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram mesajı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yayımladığı video ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram mesajı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yayımladığı video ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, bayram nedeniyle Twitter'dan 27 saniyelik bir video paylaştı.
İstanbul'un farklı yerlerinden görüntülerin yer aldığı videoda Kılıçdaroğlu, "Bugün Ramazan Bayramı. Bugün kucaklaşma günü. Hoşgörünün, kardeşliğin bayramı. Hepinizin bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah İstanbul'a gitti.
Parti örgütü ve vatandaşlarla çeşitli bayramlaşma programlarına katılması beklenen Kılıçdaroğlu, öğleden sonra da Tuzla'da Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret edecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:11 Kaynak: AA
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