Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Yalçın'a başsağlığı
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Yalçın'a başsağlığı

Kılıçdaroğlu'ndan Yalçın'a başsağlığı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Yalçın'a başsağlığı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a başsağlığı diledi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Yalçın ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Yalçın'a oğlu Turan İlteber Yalçın'ın vefatı sebebiyle başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Semih Yalçın, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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