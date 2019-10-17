Kılıçdaroğlu'ndan Yalçın'a başsağlığı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:48 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a başsağlığı diledi.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Yalçın ile telefonda görüştü.
Kılıçdaroğlu, görüşmede Yalçın'a oğlu Turan İlteber Yalçın'ın vefatı sebebiyle başsağlığı dileklerini iletti.
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