Kılıçdaroğlu'ndan Yalova Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama... - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yalova Belediyesindeki hukuksuzluğu ortaya çıkaran, işlem yapılması için savcılığa başvuran Belediye Başkanımız Vefa Salman'ın görevden alınması, saray iktidarının hukuk anlayışının özetidir.
Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz."