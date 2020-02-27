Kılıçdaroğlu'ndan Yalova Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Yalova Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama... - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Yalova Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama...

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz.

Kılıçdaroğlu'ndan Yalova Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama..., System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yalova Belediyesindeki hukuksuzluğu ortaya çıkaran, işlem yapılması için savcılığa başvuran Belediye Başkanımız Vefa Salman'ın görevden alınması, saray iktidarının hukuk anlayışının özetidir.

Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz."

Kemal Kılıçdaroğlu, Vefa Salman, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:22 Kaynak: AA
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