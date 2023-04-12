Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Seçim Kampanyası Videosu: Cumhurbaşkanı Olarak Beni Rahatlıkla Eleştirebileceksiniz.

Bakan Koca "Bir isteğin var mı?" diye sordu, kız çocuğunun cevabı kahretti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; yeni seçim kampanyası videosunu yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101'i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında; "Sana söz" sloganıyla başlattığı seçim kampanyasının yeni videosunu paylaştı. Kılıçdaroğlu, videoya "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101'i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"Sana söz. Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin. Eleştirdiğin için asla ve asla başına bir iş gelmeyecek. Sana söz, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım."