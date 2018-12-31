Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı
29 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2019 yılı Martı'nda yapılacak yerel seçimler, güneşi hissettiğimiz ferah, aydınlık günlerin başlangıcı olacak.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, "2019 yılı Martı'nda yapılacak yerel seçimler, güneşi hissettiğimiz ferah, aydınlık günlerin başlangıcı olacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:10
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