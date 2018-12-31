Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

29 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2019 yılı Martı'nda yapılacak yerel seçimler, güneşi hissettiğimiz ferah, aydınlık günlerin başlangıcı olacak.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2019 yılı Martı'nda yapılacak yerel seçimler, güneşi hissettiğimiz ferah, aydınlık günlerin başlangıcı olacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:10 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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