Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan "Yıldız Kenter" paylaşımı
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Kılıçdaroğlu'ndan "Yıldız Kenter" paylaşımı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, Kenter'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk tiyatrosunun usta ismi Kenter'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Yıldız Kenter, Twitter, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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