Kılıçdaroğlu'ndan "Yıldız Kenter" paylaşımı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:48 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Kılıçdaroğlu, Kenter'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk tiyatrosunun usta ismi Kenter'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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