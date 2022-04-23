Kılıçdaroğlu: "Ne Güzelsin 23 Nisan, Ne Güzelsiniz Türkiye'nin Evlatları" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Ne Güzelsin 23 Nisan, Ne Güzelsiniz Türkiye'nin Evlatları"

23.04.2022 15:25
Kılıçdaroğlu: "Ne Güzelsin 23 Nisan, Ne Güzelsiniz Türkiye'nin Evlatları"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle “Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin 23 Nisan, Ne güzelsiniz Türkiye’nin evlatları” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle "Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin 23 Nisan, Ne güzelsiniz Türkiye'nin evlatları" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, çocuklarla birlikte olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından; dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin 23 Nisan, Ne güzelsiniz Türkiye'nin evlatları" notuyla paylaştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, 23 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Ne Güzelsin 23 Nisan, Ne Güzelsiniz Türkiye'nin Evlatları' - Son Dakika


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