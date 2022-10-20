Kılıçdaroğlu: Ne Oldu Erdoğan, Bağırıp Çağırıyordun Dün. 'Akşam Gel' Dedim, Süt Dökmüş Kediye Döndün. Kimmiş Korkak, Erdoğan - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Ne Oldu Erdoğan, Bağırıp Çağırıyordun Dün. 'Akşam Gel' Dedim, Süt Dökmüş Kediye Döndün. Kimmiş Korkak, Erdoğan

20.10.2022 17:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben, “Ne oldu Erdoğan, bağırıp çağırıyordun dün. ‘Akşam gel’ dedim, süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak, Erdoğan” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Ne oldu Erdoğan, bağırıp çağırıyordun dün. 'Akşam gel' dedim, süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak, Erdoğan" dedi.

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Tokat'ta vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmadan bölümler içeren bir videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'nin paylaşımını, "Ne oldu Erdoğan, bağırıp çağırıyordun dün. 'Akşam gel' dedim, süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak, Erdoğan" mesajıyla alıntıladı.

CHP'nin paylaştığı videoda, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben Tokat'ta söylediği şu sözlere yer verildi.

"YÜREĞİN VARSA, CESARETİN VARSA, HESAP VERİLECEK HİÇBİR ŞEYİN YOKSA GELİRSİN KARŞIMA"

"Bütün demokrasilerde iktidar ve muhalefet partilerinin genel başkanları beraber televizyonlara çıkarlar. Eskiden de böyleydi. Rahmetli Ecevit, Turgut Özal, Süleyman Demirel çıkarlardı beraber, uygar insanlar gibi oturur, gazeteciler soru sorar, bunlar da cevap verirlerdi. Şimdi benden kaçıyor, çıkmıyor karşıma. Dün Osmaniye'den meydan okudum, şimdi Tokat'tan, esnafın arasından, vatandaşın huzurunda yeniden Erdoğan'a meydan okuyorum. Yüreğin varsa, cesaretin varsa, hesap verilecek hiçbir şeyin yoksa gelirsin karşıma. Devletin bütün imkanları önünde. Devletin bütün imkanları elinde. İstiyorsan bakanlarını al. İstiyorsan danışmanlarını al. Arzu edersen promterını al. Vallahi de billahi de tek başıma çıkacağım tek başıma.

"VERİLMEYECEK HESABIMIZ YOKTUR"

Dün söyledim; 'Akşam bekliyorum, hangi televizyonda istiyorsan. Senin dünya kadar yandaş televizyonun var, o televizyonlara çıkalım.' Ama karşıma çıkmaya cesaret edemiyor. Bulmuş AK Parti milletvekillerini, bana oradan meydan okuyor. Sen kim, meydan okumak kim. Meydan okuyorsan çık karşıma çık. Yiğitler gibi, aslanlar gibi 'Çıkacağım' diyeceksin, o zaman ben diyeceğim ki 'Helal olsun, demek ki karşıma çıkabiliyor'. Sen orduyla gel, orduyla. Senin bir sürü adamın var böyle. Bir sürü beslemen var senin. Bir sürü oligarkın var senin. Onlarla da gel, hiç korkmam. Hiç korkmam, verilmeyecek hesabımız yoktur. Eğer bir hesap verilecekse ben hesabı milletime veririm, o kadar."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Ne Oldu Erdoğan, Bağırıp Çağırıyordun Dün. 'Akşam Gel' Dedim, Süt Dökmüş Kediye Döndün. Kimmiş Korkak, Erdoğan - Son Dakika

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