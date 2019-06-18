Kılıçdaroğlu: "Neden İslam dünyasında kan akıyor da diğer yerlerde kan akmıyor?"
1 saat önce
- CHP TMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:59 Kaynak: AA
- CHP TMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması CHP TMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)
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