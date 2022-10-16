KILIÇDAROĞLU: 'NEDEN SADECE MADEN KAZALARI, KİTLE ÖLÜMLERİ TÜRKİYE'DE OLUYOR?' - Son Dakika
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KILIÇDAROĞLU: 'NEDEN SADECE MADEN KAZALARI, KİTLE ÖLÜMLERİ TÜRKİYE'DE OLUYOR?'

16.10.2022 11:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle Amasra'da patlamanın yaşandığı maden ocağına gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle Amasra'da patlamanın yaşandığı maden ocağına gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Öncelikle başsağlığı dileklerimi iletmek isterim tüm işçi kardeşlerime, hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizin ailelerine. Az önce bir cenazedeydik, hayatını kaybeden maden şehidimizin sayısı 41 oldu. ya arkadaşlar gerçekten öfke doluyum, gerçekten üzgünüm. ya biz 21'inci yüzyıldayız arkadaşlar. 21'inci yüzyıl. Ben bir yılbaşı gecesini maden işçilerinin çalışma koşullarını öğrenmek için, görmek için yerin yüzlerce metre altında maden işçileriyle geçirdim. Alın teri döküyor bu insanlar, bu insanların can güvenliğini sağlamak sosyal devlet dediğiniz devletin görevidir. ya 21'inci yüzyılda Soma'yı unutmadık, Ermenek'i unutmadık şimdi burada 41 kardeşimiz hayatını kaybediyor. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Neden sadece bu maden kazaları, kitle ölümleri sadece Türkiye'de oluyor. Dünyanın başka bir ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada neden insanları ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. Önlem alacağız diyorlar, arkadaşlar siz 20 yıldır neredesiniz? Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye'de bu kadar ucuz mu? Emin olun çok üzülüyorum. Yazıktır, günahtır" dedi.

'HERKESİN BAŞINI İKİ ELİNİN ARASINA ALIP BİR MUHASEBE YAPMA VAKTİ GELECEK'

Facianın yaşandığı maden ocağına gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Her şeyden önce hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün hep beraber bu acıyı hissetmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Öncelikle her türlü görüş ve ayrılığı bir tarafa bırakarak milletçe omuz omuza vermek durumundayız. Hepimiz üzülsek de en büyük acı ailelere, ocaklara düştü. Hepimizin ailelerin yanında olmamız devletin bütün kurumlarıyla ailelerin yanında olması psikolojik rehabilitasyondan bütün ihtiyaçlara kadar giderilmesi milletçe bu ailelere maden şehitlerimize bir borcumuzdur. Bu matem günleri geçtikten sonra başta sorumlular olmak üzere herkesin başını iki elinin arasına alıp bir muhasebe yapma vakti gelecek. Rasyonel şekilde hiçbir ön yargı taşımadan herkesin çok sayıda yaşadığımız geçmişteki maden facialarından ders alarak bugün Amasra'da yaşadıklarımızda göz önüne alarak kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyacımız var? diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
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41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek? 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek? Bahçeli: Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır Bahçeli: Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır Son dakika haberleri... Emekliliğine 1 yıl kala madende hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Emekliliğine 1 yıl kala madende hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU: 'NEDEN SADECE MADEN KAZALARI, KİTLE ÖLÜMLERİ TÜRKİYE'DE OLUYOR?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU: 'NEDEN SADECE MADEN KAZALARI, KİTLE ÖLÜMLERİ TÜRKİYE'DE OLUYOR?' - Son Dakika
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