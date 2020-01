Kılıçdaroğlu: Nereye harcadınız bu deprem vergilerini? - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "34 milyar dolar para topladın. Bu vatandaşın evini depreme dayanıklı hale neden getirmedin? Nereye harcadınız siz bu deprem vergilerini?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, 1999 depremi sonrasında çıkarılan deprem vergileri kanununu hatırlattı. Kılıçdaroğlu, "34 milyar dolar para bizim ödediğimiz vergi. Deprem varsa, kentleri depreme dayanıklı hale getireceksek, bu fedakarlığa katlanırız. Malatya ve Elazığ'da çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Vatandaş haklı olarak '17 yıldır iktidarsınız ve deprem vergisi alıyorsunuz, Elazığ ve Malatya'da deprem tahribatını önlemek için ne yaptınız?' Vatandaş bunu sorabilir. Vatandaş üzerine düşen görevi yaptı mı? Yaptı. Önlem almak kime düşüyor? Siyasi iktidara. Önlem al arkadaş. Bu paraları nereye harcadın? Ben bunu bilmek zorundayım" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, depremden önce alınması gereken önlemler için Meclis'te araştırma önergesi verdiklerini anımsatarak şöyle konuştu:

"3 ay önce depremden önce alınması gereken önlemler için araştırma önergesi verdik. AK Parti ve MHP 'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Depremde ölenlerin bütün günahı onların boynundadır. Nereye harcadınız bu paraları? Erdoğan 'depremi durdurma şansımız var mı?' diyor? Soru bu değil. Soru, '34 milyar dolar para topladın. Bu vatandaşın evini depreme dayanıklı hale neden getirmedin?' Soru bu. Japonya örneği var. Bizden daha şiddetli depremler oluyor, bir kişinin burnu bile kanamıyor. Nereye harcadınız siz bu deprem vergilerini? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni borçlandırdınız. Nereye gitti bu paralar? Bütün vatandaşların bu soruyu sorması lazım. Depreme dayanıklı evler yap, okullar yap. İstanbul 'da hala 1999'dan bu yana el atılmamış okullar var."

'KURTARMA MÜKEMMEL ÖNLEM ALMA SIFIR'

Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yapılan ziyaretleri eleştirerek, "Liyakatı bitirdiler. Her şeye bir kişi karar veriyor. Her türlü önlemi alırsın, 'ben her türlü önlemi aldım' dersin. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kurtarma mükemmel, önlem alma sıfır. Herkes koşuyor. Sanki beyefendiler inecek aşağıda vatandaşı kurtaracak. Deprem toplanma alanlarının yeri bile bilinmiyor" ifadelerini kullandı.