Kılıçdaroğlu'nu festivale davet etti
43 dakika önce
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Burhaniye Kültür ve Sanat Festivaline davet etti.
Burhaniye Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:10 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler
, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nu Burhaniye Kültür ve Sanat Festivaline davet etti.
Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal
Deveciler, 100 günlük icraatlarını da anlattı. Deveciler, "Kılıçdağolu'nu Burhaniye Belediyesi
olarak yapacağımız Kitap Fuarı ile Burhaniye Kültür ve Sanat Festivaline davet ettim. Burhaniye Belediyesi olarak 100 günde yapılan icraatlar hakkında da bilgilendirdim" dedi. - BALIKESİR
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