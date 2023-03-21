Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! Sunucuyla tartışarak mikrofonu atıp yayını terk etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! Sunucuyla tartışarak mikrofonu atıp yayını terk etti

21.03.2023 10:10

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, katıldığı bir programda CHP Parti Meclis üyesi Müslim Sarı ile tartışma yaşarken, "Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır" şeklinde konuştu. Bu sözlere programın moderatörlüğünü yapan Kübra Par da tepki gösterirken, konuğun sakin kalması için defalarca uyarılarda bulundu. Yaşanan gerginliğin ardından Daşdemir, mikrofonunu atarak yayını terk etti.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ve CHP Parti Meclis üyesi Müslim Sarı, Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programına konuk oldu.

STÜDYODA GERGİN ANLAR

Yayında Daşdemir ve Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden sert bir tartışmaya tutuştu. Daşdemir, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine tepki göstererek "O genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır" dedi.

Canlı yayında Kılıçdaroğlu gerginliği! Sunucuyla tartışan konul mikrofonu atıp yayını terk etti

"HİLMİ BEY SAKİN"

Bu sözlere Kübra Par da tepki gösterdi. Üst üste 4 kez "Hilmi bey sakin" diyen Par, "Hilmi bey müdahale edeceğim. Sakin olup sessiz olup lütfen müdahalemi dinleyin. Bakın Türkiye'nin HDP'nin PKK ile ilişkileri konusunda sizin görüşleriniz belli bir düşünce özgürlüğüdür. Bunu sonuna kadar dile getirmeniz için alan açıyorum" ifadelerini kullandı.

YAYINI TERK ETTİ

Daşdemir ise "Düşünce özgürlüğü değil bunlar gerçek" dedi. Par'ın "Hilmi bey lütfen beni dinler misiniz! Lütfen ya, en azından asgari nezaket bekliyorum sizden" demesi sonrası kulaklığını çıkaran Daşdemir, "Hadi güle güle" diyerek canlı yayını terk etti.

Canlı yayında Kılıçdaroğlu gerginliği! Sunucuyla tartışan konul mikrofonu atıp yayını terk etti
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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! Sunucuyla tartışarak mikrofonu atıp yayını terk etti - Son Dakika


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