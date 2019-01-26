Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'nu, İnegöl'de Partililer Karşıladı

Kılıçdaroğlu'nu, İnegöl'de Partililer Karşıladı

1 saat önce

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin aday tanıtımı için geldiği Bursa'nın İnegöl ilçesinde partililer tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu'nu, İnegöl'de Partililer Karşıladı, System.String[]
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,  partisinin aday tanıtımı için geldiği Bursa'nın İnegöl ilçesinde partililer tarafından karşılandı. Partililerle tek tek el sıkışan Kılıçdaroğlu, başka bir araçla Bursa'ya hareket etti.

Kılıçdaroğlu, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in tanıtım programına katılacak.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:06 Kaynak: DHA

Politika
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