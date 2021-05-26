Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

26.05.2021 09:26

Muğla'da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonu sahibi Ethem S., iptal edilen ruhsatı tekrar çıkarmak için 1 milyon 250 bin lira rüşvet vermeyi kabul etti. 800 bin liralık ödeme yaptı, ancak ruhsat çıkmadı. Geri kalan parayı vermeyen Ethem S. tehdit edilince ise şikayetçi oldu. Ekipler, Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinde yer alan ve emniyet müdürlüğünde görevli Ercan Ü. ve Bülent İ.'nin de olayın içinde olduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında korumalar da dahil 5 kişi gözaltına alındı.

Marmaris ilçesinde Ethem S.'nin 10 yıl boyunca işlettiği ve sonrasında yıllık 400 bin euroya kiraya verdiği akaryakıt istasyonunun ruhsatı, kavşakta bulunması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Bunun üzerine ruhsatı tekrar çıkarmak üzere başvuran ancak olumlu yanıt alamayan Ethem S., önce Halil Emre A. ile ardından Siraç, ardından Zeydin ve Fırat U. ile görüştü. Ruhsat sorununu çözmek için 1 milyon 250 bin lira rüşvet talep edildi.

800 BİN LİRA VERDİ

Şüphelilere farklı tarihlerde 800 bin lira veren akaryakıt istasyonu sahibi Ethem S., ruhsat yenilenmeyince kalan miktarı ödemeyi reddetti. Bunun üzerine tehdit edilen Ethem S., Muğla Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne giderek şikayetçi oldu.

MADDİ MENFAAT SAĞLAMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli olan, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinde de yer alan polis memurları Ercan Ü. ve Bülent İ.'nin, Ankara'daki bürokratlar aracılığıyla ruhsat sorununu gidermeye çalıştığı ve karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edildi.

ŞİDDET UYGULAMIŞLAR

Ayrıca Ercan Ü.'nün Muğla'da bazı kişilere şiddet uygulayarak parayı tahsil etmeleri konusunda talimat verdiği de belirlendi. Yağma suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüpheliye yönelik operasyonda, aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Söz konusu polis memurlarının İçişleri Bakanlığınca açığa alındığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

Kemal Kılıçdaroğlu, Akaryakıt, Rüşvet, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR (9)
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