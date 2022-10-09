Kılıçdaroğlu'nun ABD Ziyareti: "İkinci Yüzyıl Vizyon Yolculuğunun Sadece İlk Durağı" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun ABD Ziyareti: "İkinci Yüzyıl Vizyon Yolculuğunun Sadece İlk Durağı"

09.10.2022 00:19
Kılıçdaroğlu'nun ABD Ziyareti: "İkinci Yüzyıl Vizyon Yolculuğunun Sadece İlk Durağı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boston ve Washington’a 9-13 Ekim tarihlerinde yapacağı ziyaretin CHP’nin İkinci Yüzyıl Vizyonu çerçevesinde gerçekleşeceği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, “ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır. Dünyadaki yeni duraklarıyla devam edecek ve tamamlanmasını takiben ülkemizde tüm detaylarıyla ilan edilecektir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boston ve Washington'a 9-13 Ekim tarihlerinde yapacağı ziyaretin CHP'nin İkinci Yüzyıl Vizyonu çerçevesinde gerçekleşeceği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, "ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır. Dünyadaki yeni duraklarıyla devam edecek ve tamamlanmasını takiben ülkemizde tüm detaylarıyla ilan edilecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boston ve Washington'a 9-13 Ekim tarihlerinde yapacağı ziyaretin CHP'nin ikinci yüzyıl vizyonu çerçevesinde gerçekleşeceğini belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zamandır ülkemize seviye atlatacak ve ülkenin her yerindeki potansiyeli açığa çıkaracak bir program üzerinde çalışmaktadır. ABD'ye yapacağı bu seyahat, ekibiyle üzerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiği Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı Vizyonu'nun, dünyanın en parlak beyinleri ile tartışılacağı ilk duraktır. Program Boston'da Massachusetts Institute of Technology ve Harvard University'e yapılacak çalışma ziyaretleriyle başlayacaktır. Program, Washington, D.C.'de bulunan önemli bilim, teknoloji, insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarına yapılacak ziyaretler ile devam edecektir."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN İKİNCİ YÜZYILININ VİZYONU"

CHP Genel Başkanı İletişim Koordinatörü Topsakal açıklamasında ziyaretin; Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni nesil altyapı, beceri, finans ve teknolojilere ulaşmasını kapsayacağını belirtti. Topsakal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Büyük vizyon yolculuğu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni nesil altyapı, yeni nesil beceriler, yeni nesil finans ve teknolojilere ulaşmasını kapsayan programın parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının vizyonudur. Bu büyük vizyon, ülkenin umudunu geri kazandıracak ve bu ekonomik fetret dönemine de son verecektir. Ortaya konan ve incelikli bir çalışma ürünü olan vizyon, dünyada ve ülkemizde süren adaletsizliğe karşı insanlığın ortak vicdani itirazını da içine alan bir refaha ulaşma planıdır. Bu doğrultuda insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelerine yönelik görüş alışverişinde bulunulacaktır."

"ABD, BU VİZYON YOLCULUĞUNUN SADECE İLK DURAĞI"

Topsakal, ABD ziyaretinin ardından yeni ziyaretler yapılacağını da bildirdi. Topsakal, şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır. Dünyadaki yeni duraklarıyla devam edecek ve tamamlanmasını takiben ülkemizde tüm detaylarıyla ilan edilecektir. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük vizyon yolculuğu sırasında yapacağı tüm seyahatler boyunca basın mensupları ve milletimiz tam şeffaflıkla bilgilendirilecektir."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Washington, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun ABD Ziyareti: 'İkinci Yüzyıl Vizyon Yolculuğunun Sadece İlk Durağı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun ABD Ziyareti: "İkinci Yüzyıl Vizyon Yolculuğunun Sadece İlk Durağı" - Son Dakika
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