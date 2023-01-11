Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü

11.01.2023 19:29
Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz, yaşamını yitirdi. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz, yaşamını yitirdi. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz, yaşamını yitirdi. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında; "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Genel Başkanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımını yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Genel Başkanımı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıymetli dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü Şenol Aslanoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na Teşekkür Ziyareti Şenol Aslanoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na Teşekkür Ziyareti

Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Gündüz, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2023 19:35:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement