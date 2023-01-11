Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun dayısı Ali Gündüz , yaşamını yitirdi. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz, yaşamını yitirdi. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında; "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Genel Başkanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımını yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Genel Başkanımı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıymetli dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Gündüz, Denizli, Güncel, Son Dakika

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