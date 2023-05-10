Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayınbiraderi Hüseyin Özdağ, Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayınbiraderi Hüseyin Özdağ, Eskişehir'de toprağa verildi

10.05.2023 14:49

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi, Eskişehir'de toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda ismin katıldığı görülürken Kemal Kılıçdaroğlu, eşini sarılarak teselli etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Eskişehir'de; eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ'ın Hacı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Derneği Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun kayınbiraderi Hüseyin Özdağ son yolculuğuna uğurlandı

SARILARAK TESELLİ ETTİ

Törene, Hüseyin Özdağ'ın eşi Nurten Özdağ ve oğlu Cenk Özdağ'ın yanı sıra; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti MKYK üyesi Burhan Sakallı, Özdağ'ın öğrencileri, akademisyen dostları, CHP kurmayları ve yurttaşlar katıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu sarılarak teselli etti. Kılıçdaroğlu çifti daha sonra taziyeleri kabul etti.

Kılıçdaroğlu'nun kayınbiraderi Hüseyin Özdağ son yolculuğuna uğurlandı

"DEĞERLİ BİR BİLİM ADAMIYDI"

Akademisyen Derya Yurtaydın Özkar, Özdağ için yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Çok kıymetli hocamız kişisel olarak benim üzerinde de büyük emeği ve hakkı olan Prof. Dr. Hüseyin Özdağ'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Özdağ değerli bir bilim adamı, insani özellikleri yüksek bir hoca, hayatı boyunca Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalmış demokrat bir insandı. Maalesef hocamız erken denilecek bir yaşta kaybettik hepimizin başı sağ olsun ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kılıçdaroğlu'nun kayınbiraderi Hüseyin Özdağ son yolculuğuna uğurlandı

Özdağ, törenin ardından Eskişehir Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayınbiraderi Hüseyin Özdağ, Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayınbiraderi Hüseyin Özdağ, Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika
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