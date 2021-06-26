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Kılıçdaroğlu'nun ardından "Söke söke" polemiğine Ali Babacan da katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun ardından "Söke söke" polemiğine Ali Babacan da katıldı

26.06.2021 23:15

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un temel atma törenindeki "Söke söke alırlar" sözlerine atıfta bulunarak, "İçinde yaşadığımız dönemin adını Sayın Erdoğan bugün koydu: Söke söke" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul ihalesine girecek şirketle yönelik "Paralarını ödemeyeceğiz" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği, "Söke söke alırlar" yanıtına bir tepki de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

"BU PARAYI SÖKE SÖKE ALIRLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un temel atma töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz; bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür!" ifadelerine tepki gösterdi.

Erdoğan, "Yatırımcıları, bankaları tehdit ediyorlar, hızlarını alamayıp projeye ilgi duyan ülkeleri tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir! Devletlerde devamlılık esastır, bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren. Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir haberleri yok" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: BİZE SÖKMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da " Türkiye'den paranızı söke söke alırsınız" demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen…"

Kılıçdaroğlu'nun ardından 'Söke söke' polemiğine Ali Babacan da katıldı

KILIÇDAROĞLU'NUN ARDINDAN BİR TEPKİ DE BABACAN'DAN GELDİ

Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan sonra bir tepki de Babacan'dan geldi. Babacan, Twitter hesabından, "İçinde yaşadığımız dönemin adını Sayın Erdoğan bugün koydu: Söke söke" yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun ardından 'Söke söke' polemiğine Ali Babacan da katıldı
Kılıçdaroğlu'nun ardından Söke söke polemiğine Ali Babacan da katıldı

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun ardından 'Söke söke' polemiğine Ali Babacan da katıldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu'nun ardından "Söke söke" polemiğine Ali Babacan da katıldı - Son Dakika
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