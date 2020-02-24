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Kılıçdaroğlu'nun avukatı: 17-25 Aralık ses kayıtları tamamen doğru, bilirkişi raporu aldık
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "17-25 Aralık ses kayıtları" olarak bilinen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının bilirkişi raporu ile tamamen doğrulandığını iddia etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "17-25 Aralık ses kayıtları" olarak bilinen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının bilirkişi raporu ile tamamen doğrulandığını ifade etti.
Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmaları nedeniyle 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukat Celal Çelik bugün hakim karşısına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:42
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