Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik: "Montajcıbaşından Yani Erdoğan'dan, Montaj Video Sahtekârlıklarının Hesabını Sormak Üzere Davamızı Açtık" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik: "Montajcıbaşından Yani Erdoğan'dan, Montaj Video Sahtekârlıklarının Hesabını Sormak Üzere Davamızı Açtık"

24.05.2023 16:07

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi. Çelik, “Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan; Montaj video sahtekârlıklarının hesabını sormak üzere davamızı açtık! Ancak bu kez Erdoğan’ın ederini gözetmedik! Kişiliğine biçilen değeri aşarak, 1 Milyon TL miktarlı olarak dava açma yoluna gittik: Şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılmak üzere” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi. Çelik, "Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan; Montaj video sahtekarlıklarının hesabını sormak üzere davamızı açtık! Ancak bu kez Erdoğan'ın ederini gözetmedik! Kişiliğine biçilen değeri aşarak, 1 Milyon TL miktarlı olarak dava açma yoluna gittik: Şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılmak üzere" dedi.

Avukat Celal Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın mitinglerinde ve katıldığı televizyon programlarında izlettiği montaj ve kurgu videolar nedeniyle tazminat davası açtıklarını duyurdu.

"1 MİLYON TL MİKTARLI OLARAK DAVA AÇMA YOLUNA GİTTİK: ŞEHİTLERİMİZİN ÇOCUKLARINA EĞİTİM BURSU OLARAK DAĞITILMAK ÜZERE"

Avukat Celal Çelik'in, Twitter hesabından bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; Türk tarih ve kültürü ile özdeşleşmiş 'Mertçe Mücadele' etik değerinden bihaber olan, Müfteriliği ise değer olarak benimseyip içselleştirmiş bulunan, Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan; Montaj video sahtekarlıklarının hesabını sormak üzere davamızı açtık! Ancak bu kez Erdoğan'ın ederini gözetmedik! Kişiliğine biçilen değeri aşarak, 1 Milyon TL miktarlı olarak dava açma yoluna gittik: Şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılmak üzere."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik: 'Montajcıbaşından Yani Erdoğan'dan, Montaj Video Sahtekârlıklarının Hesabını Sormak Üzere Davamızı Açtık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik: "Montajcıbaşından Yani Erdoğan'dan, Montaj Video Sahtekârlıklarının Hesabını Sormak Üzere Davamızı Açtık" - Son Dakika
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