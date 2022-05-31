Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik: İlginç Bir Şekilde, İstinaf Yönünü Tamamen Kapatır Şekilde 'Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi' Kararı Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik: İlginç Bir Şekilde, İstinaf Yönünü Tamamen Kapatır Şekilde 'Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi' Kararı Verildi

31.05.2022 17:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimi davasında bugün açıklanan karara ilişkin, “Mahkeme, cezaları verirken alt sınırdan uzaklaştı, uzaklaşması zaten gerekiyordu. Ama ilginç bir şekilde, istinaf yönünü tamamen kapatır şekilde, özellikle 2 yılın altındaki cezalar yönünden, neredeyse tüm sanıklar yönünden ‘hükmün açıklanmasının ertelenmesi’ kararı verildi. Bu, hukuksuz bir yaklaşımdı” dedi.

Haber: GÜRKAN DEMİRTAŞ - Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi davasında bugün açıklanan karara ilişkin, "Mahkeme, cezaları verirken alt sınırdan uzaklaştı, uzaklaşması zaten gerekiyordu. Ama ilginç bir şekilde, istinaf yönünü tamamen kapatır şekilde, özellikle 2 yılın altındaki cezalar yönünden, neredeyse tüm sanıklar yönünden 'hükmün açıklanmasının ertelenmesi' kararı verildi. Bu, hukuksuz bir yaklaşımdı" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi davasında bugün verdiği kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kararı istinafa taşıyacaklarını belirten Çelik, şunları söyledi:

"Normal şartlar altında, bir davadan sonra soru yöneltildiğinde yanıt vermek kolay. Neden? Çünkü hukuksal değerlendirme yaparsınız. Yani bir hakim yanlış karar verebilir, yanlışlar yapar, bize göre yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyler açığa çıkar. Onları ifade edebiliriz ama bu karar öyle değil. Bu karar bize, en baştan itibaren şunu göstermiş oldu zaten: Tamamen siyasi otoritenin, siyasi erkin vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde, olayın vahametinin küçültülmesine çalışma iradesini yansıttı bize bu karar aslında. Çünkü normal şartlar altında bu yargılamanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerekiyordu. Hiçbir şekilde asliye ceza mahkemesinde bu dava açılamazdı, yürütülemezdi. Bu gerekçeyle biz, biliyorsunuz tüm süreçlerde mahkemeden görevsizlik kararı verilmesini istedik. Davanın, Genel Başkanımızı öldürülmeye yönelik linç girişimi kapsamlı öldürme teşebbüsü suçu kapsamında olan bir suç olduğunu ifade etmiştik. O yüzde, mutlak bir şekilde dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerekiyordu.

"DOSYANIN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GİTMESİ GEREKİYORDU"

Maalesef ısrarlı bir biçimde -ki en komik olan şuydu aslında- bazı sanıklarla ilgili 'suç işlemeye tahrikten' dava açılmıştı. Düşünün; hem 'suç işlemeye tahrik' diyorlar ki ortadaki tahrik edilen suç öldürmeye yönelik suçtu. 'Öldürün' denilmişti, 'Yakın' denmişti. Dolayısıyla 'Yakın, öldürün' anlamı, adı üstünde öldürmeye yönelik bir teşvik anlamını içeriyor. O çerçevede siz bir insanla ilgili bu davayı açıyorsanız artık eylem, bütün olarak 'öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. O yüzden dosyanın, ağır ceza mahkemesine gitmesi gerekiyordu. Ama ısrarlı bir biçimde buna karşı çıkıldı ve sonucunda da zaten gördük.

"İLGİNÇ BİR ŞEKİLDE, İSTİNAF YÖNÜNÜ TAMAMEN KAPATIR ŞEKİLDE, ÖZELLİKLE 2 YILIN ALTINDAKİ CEZALAR YÖNÜNDEN 'HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ' KARARI VERİLDİ"

Mahkeme, evet, cezalar verirken alt sınırdan uzaklaştı, uzaklaşması zaten gerekiyordu. Ama ilginç bir şekilde, istinaf yönünü tamamen kapatır şekilde, özellikle 2 yılın altındaki cezalar yönünden, neredeyse tüm sanıklar yönünden 'hükmün açıklanmasının ertelenmesi' kararı verildi. Bu, hukuksuz bir yaklaşımdı. Bu, alınan talimatın bir gereğinin ortaya konduğu gerçekliğini açığa çıkardı. Zira her sanık yönünden ayrı değerlendirme yapmak gerekir.

"İSTİNAF MAHKEMESİNDE HAKLARIMIZI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararının verilebilmesi için, o kişinin işlemiş olduğu suçtan ötürü pişmanlık duyması ve bir daha suç işlemeyeceği konusunda bir inanç yaratması gerekliliği söz konusuydu. Oysa biliyorsunuz, duruşmada sanıklar, -birçoğu açısından söylüyorum- o işlemiş olduğu suçtan pişmanlık duymadıklarını ifade etmişlerdi. Şimdi hem işlemiş oldukları suçtan pişmanlık göstermeyen sanıklar var hem de bu sanıkların cezaları hükmün açıklanmasının ertelenmesi kapsamında ertelenmişti. Bu hukuksuzluktu. Hakimin bir anlamda suç işlediğini ifade etmek durumundayız. Çünkü dosya kapsamına uygun olmayan kararlar verdi. Ama biz, bu mücadelemizi devam ettireceğiz ve sonuç itibariyle öncelikle elbette bu hükmün açıklanmasının ertelenmesi yönünden ağır ceza mahkemesine itirazlarımızı sunacağız. Onun ötesinde diğer suçlar yönünden de istinaf mahkemesinde haklarımızı aramaya devam edeceğiz."

Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik: İlginç Bir Şekilde, İstinaf Yönünü Tamamen Kapatır Şekilde 'Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi' Kararı Verildi
Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik: İlginç Bir Şekilde, İstinaf Yönünü Tamamen Kapatır Şekilde 'Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi' Kararı Verildi
Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik: İlginç Bir Şekilde, İstinaf Yönünü Tamamen Kapatır Şekilde 'Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi' Kararı Verildi
Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik: İlginç Bir Şekilde, İstinaf Yönünü Tamamen Kapatır Şekilde 'Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi' Kararı Verildi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
CHP Grup Toplantısı CHP Grup Toplantısı Kılıçdaroğlu: Rtük, Bu Devrin Ekonomik Terör Aparatlarından Biridir Kılıçdaroğlu: Rtük, Bu Devrin Ekonomik Terör Aparatlarından Biridir
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Celal Çelik, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik: İlginç Bir Şekilde, İstinaf Yönünü Tamamen Kapatır Şekilde 'Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi' Kararı Verildi - Son Dakika


Son Dakika
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
17:01 Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 17:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik: İlginç Bir Şekilde, İstinaf Yönünü Tamamen Kapatır Şekilde 'Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi' Kararı Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement