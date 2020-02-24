CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında görülen tazminat davasına Kılıçdaroğlu'nun vekili sıfatı ile sunduğu yanıt dilekçesinde Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen avukat Celal Çelik hakkında açılan davaya başlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Avukat Celal Çelik ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Avukat Abdulsamet Aydın duruşmada yer aldı

MAHKEME TARAFINDAN RAPOR ALINMASINI İSTEDİ

Müvekkili Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada eleştiri konusu yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu savunulan tapelere ilişkin bu davaya sunulmak üzere uluslararası bir kuruluştan özel olarak bilirkişi raporu aldırdığını öne süren Çelik, "Aldığım raporda tapelerin gerçek olduğu yönünde tespit var. Bu mahkemenin konuşmaların montaj olup olmadığının tespiti için rapor almasını talep ediyorum" ifadesini kullandı. Çelik, "Eğer ben sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı olmamış olsaydım, onun adına savunma yapmamış olsaydım bugün karşınızda olmazdım. Ben onlarca mahkemeye bu tapeleri sundum ancak iki mahkemede dava açıldı" dedi.

CUMHURBAŞKANININ AVUKATI: FETÖ'NÜN İPİNE SIKI SIKIYA YAPIŞMIŞTIR

Erdoğan'ın Avukatı Abdulsamet Aydın ise, "Sanık hukuki savunma yapmak yerine tamamiyle şov yapmıştır. Daha önce yaptığı tutumu burada da sürdürmüştür. Sanık FETÖ'nün sahte ve montaj bir şekilde oluşturduğu kayıtlarla ilgili burada savunma yapmış ve FETÖ'nün bu ipine sıkı sıkıya yapışmıştır" dedi. Avukat Aydın, "sanığın savunmalarının reddini, sanık ve sanık vekillerinin taleplerinin reddini talep ediyoruz" dedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Çelik'in 15 Ocak 2018 tarihinde mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde davacı hakkında kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarını işlediği belirtiliyor.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, eski hakim olduğu Çelik hakkında mahkeme nezdinde son soruşturmanın açılarak atılı suçlardan 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.