Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısında 'Kovid-19' tedbirleri - Son Dakika
Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısında "Kovid-19" tedbirleri
6 saat önce
İçeriye girenlerin ellerini dezenfekte etmesi Basın toplantısına katılanların maske ve eldiven kullanması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın toplantısı düzenledi.
İçeriye girenlerin ellerini dezenfekte etmesi
Basın toplantısına katılanların maske ve eldiven kullanması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın toplantısı düzenledi. (3)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:54 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi