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Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınını seyreden Fazıl Say: CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınını seyreden Fazıl Say: CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı

28.01.2022 23:44

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, canlı yayına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. 15 dakikadır Kılıçdaroğlu'nu seyrettiğini söyleyen Say, "Şunu düşündüm; bence CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV ekranlarında Suat Toktaş'ın konuğu oldu. Gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Kılıçdaroğlu'nu televizyondan seyredenler arasında dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da vardı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken bir tweet atan Say, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

"KEŞKE CANAN KAFTANCIOĞLU OLSAYDI"

Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 dakikadır Halk TV seyrediyorum. Şunu düşündüm; bence CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı…" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınını seyreden Fazıl Say'dan paylaşım: CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı
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Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı, Fazıl Say, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınını seyreden Fazıl Say: CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınını seyreden Fazıl Say: CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı - Son Dakika
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