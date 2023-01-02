CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanından Barzani'nin kanalına kürtçe röportaj: Projelerinin arasında özerklik var - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanından Barzani'nin kanalına kürtçe röportaj: Projelerinin arasında özerklik var

02.01.2023 20:59

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani'ye yakınlığıyla bilinen medya kuruluşuna kürtçe röportaj verdi. CHP projeleri arasında özerklik ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi olduğunu belirten Elçi, "Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekli" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi, Irak'ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil merkezli medya kuruluşu olan Rudaw'a kürtçe röportaj verdi. Konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerklik olduğunu söyledi.

"ÖZERKLİK PROJESİ"

"CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor?" sorusuna yanıt veren Elçi, "Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması zaten gerekli. Bunun yanı sıra Kürtçe anadilde eğitimkonusunda adımların atılması gerekir. Türkiye zaten bugün bunları gerçekleştirebilecek durumda. Belki eskiden kadroları yoktu, imkanları yok, ekonomik gerekçeler vesaire ileri sürebilirler ancak Türkiye bugün bu imkanlara sahip." dedi.

"BUGÜN KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ ÇOK KOLAY"

Bugün Kürt sorunun çözümünün çok kolay olduğunu belirten Elçi, "Bugün Türkiye'deki Kürtler arasında bağımsızlık isteyenlerin sayısı çok az. Bağımsızlık, ayrılıkolmadığı sürece sistem içerisinde Kürtlerin haklarını elde etmesi de gayet kolaydır. Velev ki bugün Türkiye Ortadoğu'da böyle kalmış. Bugün Edirne'den öteye gittiğimizde bu tür konuları konuşursak bize gülerler. Anadilde eğitim hakkı zaten üzerinde konuşulması bile gerekmeyen bir mesele gibi. Akrabalarımız, yakınlarımız Avrupa'ya gidiyor, İsveç'e gidiyorlar, oranın vatandaşı da değiller. Tek bir çocukları bile ana dili farklı olursa, o şehirde ona ders verecek öğretmen olmayınca gidip başka şehirden getirip ona ayrı bir eğitim verilebiliyor. Bugün dünya artık bunu aşmış durumda. Dediğim gibi bugün Edirne'den bu tarafa konuşuluyor. Ama Edirne'yi geçtiğimizde buna tartışmak da abes kaçıyor." şeklinde konuştu.

"EN UYGUN ADAY KILIÇDAROĞLU"

Nuşirevan Elçi, muhalefetin cumhurbaşkanlığı adayı için en uygun ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade ederek, "Kürtler de onun gücüne, fikirlerine, şahsına, demokratlığına inanıyor, muhafazakarlar da, ülkücüler de inanıyor"ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR ŞEY DEMEMİŞ"

Kılıçdaroğlu'nun "Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum" sözünü söylemediğini belirten Elçi, "Bu sözleri duyduktan sonra, ben de kendisine sordurdum ve 'Ben böyle bir şey demedim' dedi. Bunu ben de Google da diğer yerlerde baktım araştırdım. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey söylediğini belirten kimse iftira atmıştır." dedi.

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