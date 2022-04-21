Kılıçdaroğlu'nun Elektriği Kesildi… Elektrik Sayacı Durdu: "Error" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun Elektriği Kesildi… Elektrik Sayacı Durdu: "Error"

21.04.2022 13:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi. Evin elektriğini sağlayan sayaç mühürlenerek akım kesildiği için ekranında “error” yazıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Evin elektriğini sağlayan sayaç mühürlenerek akım kesildiği için ekranında "error" yazıyor.

Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel olarak eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki evinin elektriği bugün 10.30 sıralarında kesildi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çankaya'daki bir apartmanda bulunan kendi dairesine elektriği sağlayan sayaç, dağıtım şirketi olan EnerjiSA ekipleri tarafından mühürlenerek akım kesildiği için ekranında "error" yazıyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun Elektriği Kesildi… Elektrik Sayacı Durdu: 'Error' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun Elektriği Kesildi… Elektrik Sayacı Durdu: "Error" - Son Dakika
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