"Elimde YSK'da olmayan seçmen bilgileri var" diyen Kılıçdaroğlu, verilere nasıl oluştuğunu açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla seçimlerde 400-500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddialarını yalanlayarak, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İÇİŞLERİ: VERİLERİ NEREDEN ALDIĞINI AÇIKLA

Bunun üzerine AK Parti ve İçişleri Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun bilgileri nasıl temin ettiğini açıklamasını istememişti. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, konu hakkında sessizliğini bozdu.

"VERİLERİ BİZ OLUŞTURDUK"

Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şunları söyledi: "2001'den bugüne kadar kim, hangi sandıkta oy kullandı? Önümüzdeki seçimlerde kaç genç, hangi sandıkta oy kullanacak. Bununla ilgili verileri biz oluşturduk. YSK'dan gelen listeler vardı. Bunların analizini yaptık. Çok iyi bir ekibimiz var. 100 küsur yaşında olup, hayatında ilk kez oy kullananlar çıktı.

"SEÇİM GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK BİZİM HAKKIMIZ"

Biz bunları saptadık ve gerçek olmadığını ortaya koyduk; YSK'ya bildirdik, onlar da iptal ettiler. Seçim güvenliğini sağlamak ve kimin hangi sandıkta oy kullanacağını bilmek bizim hakkımızdır. Seçim güvenliğini sağlamaksa bütün verilere sahip olmaktan geçer. Hiçbir partinin sahip olmadığı verilere sahibiz biz. Üstelik bu geçmişi de kapsıyor.

"BİZ GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ"

Aslında bir siyasi partinin yapması gerekeni yapıyoruz. Var olan iktidar halka, bize, topluma güven vermiyor. Vatandaş seçim güvenliği konusunda kaygı duyuyor. Biz bu kaygıları gidermek için vatandaşa bunları söylüyoruz. İki arkadaşımız basın toplantısı yaptı. Bu verilerin hepsi orada, kamuoyuyla paylaşıldı. Düşünebiliyor musunuz? Nüfus işlerinden YSK'ya bilgi geliyor. Kişinin adı var, soyadı yok. Devletteki çürümeye bakın. Ne demek yani; adı var soyadı yok? Benim bildiğim Türkiye'de herkesin soyadı var. Biz bunların hepsini değerlendiriyoruz. Kaygı duyduklarımızı YSK'ya gönderiyoruz. YSK da bunları iptal ediyor zaten. Biz işimizi yapıyoruz. Ayrıca şunu da yapıyoruz; kaç kişinin yabancı bir ülkede doğup Türkiye'de kaç kişinin vatandaş olduğunu da çıkarıyoruz. (Suriyeli seçmen var mı?) 100 küsur bin vatandaş olmuş kişi var. Bunların içinde seçmen de var. Bütün bunları da çıkarıyoruz. Biz görevimizi yapıyoruz.