Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddiasını yayınlayan kanallara RTÜK'ten para cezası

RTÜK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar üzerinden Amerika'ya para aktarılması ile ilgili açıklamasını "eş zamanlı" yayınlayan" KRT TV, Tele 1, Halk TV ve Flash TV'ye reklam gelirlerinin yüzde 3'ü oranında para cezası kesti. Karar, oyçokluğu ile alındı.

"MUHALEFET LİDERİNİN İDDİALARINI YAYINLAMAK NE ZAMAN SUÇ OLDU?"

Bu cezaya tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medyada hesabından "Ana muhalefet liderinin iddialarını yayımlamak ne zaman suç oldu? Dünyanın her yerinde bir devlet başkanının akrabalarının yurt dışında vakıf kurarak para transferi yapması sorgulanır. Bu karar, yaptıklarından değil; yaptıklarının ortaya çıkmasından rahatsız olduklarını gösterir." açıklamasını yaptı.

RTÜK ÜYESİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "RTÜK, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi sarsacak, manşet haber niteliğindeki açıklamaları ve ifşa ettiği belgeleri yayınlayan Tele1 KRT, Flash ve Halk TV'ye oyçokluğuyla tavandan %3 para cezası verdi. Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir!

"MECLİS TV'NİN DE FİŞİ ÇEKİLEBİLİR"

RTÜK yayıncılara "Kılıçdaroğlu'nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayınlarsanız ceza keserim, sansürlerim" gözdağını veriyor. Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefetin sesi duyulmasın diye Meclis TV'nin fişi de çekilebilir.

"BU NEYİN TELAŞI?"

Türgev ve Ensar'ın şikayet dilekçelerine verilen sayı numaranın mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin özel talimatla akşam rapor hazırlattı. Yüzlerce şikayet dilekçesi aylardır hatta yıllardır işleme bile alınmazken şimdi bu neyin telaşı, kimlere yaranma arayışı!!!"