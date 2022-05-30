Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddiasını yayınlayan kanallara RTÜK'ten para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddiasını yayınlayan kanallara RTÜK'ten para cezası

30.05.2022 14:24

RTÜK, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak paylaştığı, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarını yayınlayan KRT TV, Halk TV, Tele 1 ve Flash TV'ye para cezası kesti. Bu karara CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve RTÜK üyesi İlhan Taşçı'dan sert tepki geldi

RTÜK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar üzerinden Amerika'ya para aktarılması ile ilgili açıklamasını "eş zamanlı" yayınlayan" KRT TV, Tele 1, Halk TV ve Flash TV'ye reklam gelirlerinin yüzde 3'ü oranında para cezası kesti. Karar, oyçokluğu ile alındı.

"MUHALEFET LİDERİNİN İDDİALARINI YAYINLAMAK NE ZAMAN SUÇ OLDU?"

Bu cezaya tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medyada hesabından "Ana muhalefet liderinin iddialarını yayımlamak ne zaman suç oldu? Dünyanın her yerinde bir devlet başkanının akrabalarının yurt dışında vakıf kurarak para transferi yapması sorgulanır. Bu karar, yaptıklarından değil; yaptıklarının ortaya çıkmasından rahatsız olduklarını gösterir." açıklamasını yaptı.

RTÜK, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yayımlayan 4 kanala para cezası kesti

RTÜK ÜYESİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "RTÜK, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi sarsacak, manşet haber niteliğindeki açıklamaları ve ifşa ettiği belgeleri yayınlayan Tele1 KRT, Flash ve Halk TV'ye oyçokluğuyla tavandan %3 para cezası verdi. Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir!

"MECLİS TV'NİN DE FİŞİ ÇEKİLEBİLİR"

RTÜK yayıncılara "Kılıçdaroğlu'nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayınlarsanız ceza keserim, sansürlerim" gözdağını veriyor. Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefetin sesi duyulmasın diye Meclis TV'nin fişi de çekilebilir.

"BU NEYİN TELAŞI?"

Türgev ve Ensar'ın şikayet dilekçelerine verilen sayı numaranın mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin özel talimatla akşam rapor hazırlattı. Yüzlerce şikayet dilekçesi aylardır hatta yıllardır işleme bile alınmazken şimdi bu neyin telaşı, kimlere yaranma arayışı!!!"

RTÜK, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yayımlayan 4 kanala para cezası kesti
YORUMLAR
500
Faik Öztrak: Bu Karar, Yaptıklarından Değil, Yaptıklarının Ortaya Çıkmasından Rahatsız Olduklarını Gösterir Faik Öztrak: Bu Karar, Yaptıklarından Değil, Yaptıklarının Ortaya Çıkmasından Rahatsız Olduklarını Gösterir RTÜK'ten Dört Kanala 'Kılıçdaroğlu' Cezası RTÜK'ten Dört Kanala 'Kılıçdaroğlu' Cezası

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Para Cezası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, 'yurt dışına para aktarıyor, kaçacak' iddiasını yayınlayan kanallara RTÜK'ten para cezası - Son Dakika


Son Dakika
15:00 İngiliz gazetesi The Guardian İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa 1 Haziran'da siyasetten men mi edilecek?
14:58 Rezidansta işkence gören kadın eski sevgilisinden şikayetçi olmadı
14:54 Konseri iptal edilen Melek Mosso'dan sonra Funda Arar ve Derya Uluğ da geri çekilmişti! Sahne alacak isimler belli oldu
14:44 İran'da dini nikahlı eşinden boşanıp İstanbul'a gelen adam, eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı
14:43 Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti
14:41 Türkiye'de ilk kez 100 milyonda bir görülen PLS 3 hastalığının ameliyatı yapıldı
14:31 RTÜK'ten FOX TV'ye Selçuk Tepeli cezası!
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddiasını yayınlayan kanallara RTÜK'ten para cezası
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 15:28:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddiasını yayınlayan kanallara RTÜK'ten para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement