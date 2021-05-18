Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'helalleşelim' sözlerine sosyal medya hesabından, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! #HemenSeçim" paylaşımıyla tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan şartlı destek geldi.

"CEM YILMAZ KOMEDİSİ"

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması halinde erken seçim isteyenler kervanına katılabileceğini belirten Tayyar paylaşımında, "Karar alma ve uygulama gücünüz varsa, erken seçimin hiçbir haklı sebebi olamaz. 9 defa sırtı mindere yapışanların 'korkuyor musunuz' lafı da Cem Yılmaz komedisinden öte anlam taşımaz. Buna rağmen Kılıçdaroğlu adaylığını açıklarsa, söz, erken seçim kervanına ben de katılacağım" ifadelerini kullandı.