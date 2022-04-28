Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, evinin elektriği açıldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, evinin elektriği açıldı

28.04.2022 11:30

Daha önce elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği 21 Nisan'da kesilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi ve evinin elektriği tekrar verildi.

Bir hafta karanlıkta kalacağını açıklayan CHP lideri, bugün itibariyle faturasını ödedi ve evine yeniden elektrik verildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİĞİ AÇILDI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi. Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği tekrar verildi. Daha önce 'elektrik faturalarını ödemeyeceğini' açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği 21 Nisan'da kesilmişti. Bir hafta karanlıkta kalacağını açıklayan CHP lideri, bugün itibariyle faturasını öderken elektrik kullanımı sağlandı.

"BU EYLEM BİR DİRENİŞTİR"

Elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu, "Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" demişti.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Elektrik Faturası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, evinin elektriği açıldı - Son Dakika


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