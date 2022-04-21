Kılıçdaroğlu'nun Evinin Elektriğinin Kesildiği Anlar Paylaşıldı: 28,67 TL "Kesme Açma" Bedeli de Borca Eklendi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesildiği anların videosu CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşılan "Borç Nedeniyle Kesme ve Mühürleme Tutanağına" göre Kılıçdaroğlu ailesinin faturasına 28 lira 67 kuruş "kesme açma bedeli" de eklendi.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin EnerjiSA'ya bağlı ekipler tarafından kesildiği anların videosu paylaşıldı. Paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun ev elektriği, yetkililer tarafından kesildi" denildi. Paylaşılan tutanağa göre elektrikler bugün saat 11.21'de kesildi.

Paylaşımda "Borç Nedeniyle Kesme ve Mühürleme Tutanağı" da yer aldı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun adının yazıldığı tutanakta şu bilgiler yer alıyor:

"Sayın müşterimiz elektrik tüketim borcunuzu zamanında ödemediğiniz için Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda enerjiniz kesilerek kesme noktası mühür altına alınmıştır. Vadesi geçmiş tüm borcunuzu ödemeniz halinde elektriğiniz şirketimizce açılacaktır. Bu işlemden dolayı oluşan kesme açma bedeli 28. 67 TL (KDV dahil) bundan sonraki ilk faturanıza yansıtılacaktır. Şirketimiz bilgisi dışında kesilen elektriğin açılması veya açtırılması 'Kaçak Elektrik Kullanma' kapsamında değerlendirilecektir. Borç tutarı güncel borcunuzun tamamını içermeyebilir. Enerjinizin açılması için borçların tamamının ödenmesi gerekmektedir."