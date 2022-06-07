Kılıçdaroğlu'nun Görüştüğü 97 Yaşındaki Hayriye Kuzu: "Sen İşin Başına Geçersen O Günü Görünce Daha İyi Olacağım" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun Görüştüğü 97 Yaşındaki Hayriye Kuzu: "Sen İşin Başına Geçersen O Günü Görünce Daha İyi Olacağım"

07.06.2022 18:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle görüşmek için İzmir'in Kiraz ilçesinden TBMM’ye gelen 97 yaşındaki Hayriye Kuzu ile bir araya geldi. “Nasılsın” sorusuna Kuzu’nun, "Sen işin başına geçersen o günü görünce daha iyi olacağım" yanıtını vermesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Olacak olacak her şey güzel olacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle görüşmek için İzmir'in Kiraz ilçesinden TBMM'ye gelen 97 yaşındaki Hayriye Kuzu ile bir araya geldi. "Nasılsın" sorusuna Kuzu'nun, "Sen işin başına geçersen o günü görünce daha iyi olacağım" yanıtını vermesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Olacak olacak her şey güzel olacak" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Kiraz İlçesi'nin kırsal Kaleköy Mahallesi'nden Meclis'e gelen 97 yaşındaki Hayriye Kuzu'yu makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu ve Kuzu arasında şu diyaloglar yaşandı:

"Kılıçdaroğlu: Nasılsın?

Hayriye Kuzu: Sen işin başına geçersen o günü görünce daha iyi olacağım

Kılıçdaroğlu: Olacak olacak, her şey güzel olacak.

Kuzu: Namazımı kılıp, Allah'a dua ediyorum

Kılıçdaroğlu:  Hayır duanı eksik etme o bana yetiyor zaten

Kuzu:  Etmiyorum zaten

Kılıçdaroğlu: Ellerinden öpüyorum."

"HESABI YOK. TORUNUN TORUNU"

Hayriye Kuzu, Kılıçdaroğlu'nun yüzünü okşayarak, "Çocuğum, evladımsın. Senle yaşıt oğlum var" dedi. Kuzu, Kılıçdaroğlu'nun sorusu üzerine üç çocuğu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun "Kaç torunun var" sorusuna ise Kuzu, "Hesabı yok. Torunun torunu..." yanıtını vererek gülümsedi.

Kılıçdaroğlu'nun Görüştüğü 97 Yaşındaki Hayriye Kuzu: Sen İşin Başına Geçersen O Günü Görünce Daha İyi Olacağım
Kılıçdaroğlu'nun Görüştüğü 97 Yaşındaki Hayriye Kuzu: Sen İşin Başına Geçersen O Günü Görünce Daha İyi Olacağım
Kılıçdaroğlu'nun Görüştüğü 97 Yaşındaki Hayriye Kuzu: Sen İşin Başına Geçersen O Günü Görünce Daha İyi Olacağım
Kılıçdaroğlu'nun Görüştüğü 97 Yaşındaki Hayriye Kuzu: Sen İşin Başına Geçersen O Günü Görünce Daha İyi Olacağım

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) Kılıçdaroğlu: CHP Eski CHP Değil Siz de Eski Siz Değilsiniz Kılıçdaroğlu: CHP Eski CHP Değil Siz de Eski Siz Değilsiniz
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Hayriye Kuzu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun Görüştüğü 97 Yaşındaki Hayriye Kuzu: 'Sen İşin Başına Geçersen O Günü Görünce Daha İyi Olacağım' - Son Dakika

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