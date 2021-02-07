Kılıçdaroğlu'nun ithamlarına Hazine ve Maliye Bakanlığından cevap - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faizin yarısı kadar faizle İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanabiliyor" ithamlarına cevap verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaptığı bir açıklamadai, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faizin yarısı kadar faizle İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanabiliyor. Hazinenin en son aldığı borç dolayısıyla ödedikleri faiz yüzde 5-6 civarında. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmayı yüzde 3 ile yaptı" ithamlarına devleti ve devletin saygın kurumlarını itibarsızlaştırmaya dönük bu açıklamayı esefle kınadıkları belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun devletin hazinesini karalamak için kullandığı argümanların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak Hazine'nin tahvil ihracı ile uluslararası finansman kuruluşlarından proje kredisi sağlanması arasındaki ayrımı bilmediği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu ülkede yaşayan herkesin devletidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu devletin bir kurumudur. Çok taraflı kalkınma bankalarından yapılan özel amaçlı proje finansmanı kredilerinin koşulları ile bütçe finansmanı amacıyla yapılan hazine tahvil ihraçlarının getirilerinin karşılaştırılması doğru değildir. Belediyeler yurt dışından finansman sağlamadan önce Bakanlığımız iznini talep etmektedir, ilgili talebe istinaden, Strateji ve Bütçe Başkanlığının (SBB) uygun görüşüne müteakiben belediyenin mali koşullarının uygun olması durumunda izin verilmektedir."

Bakanlık tarafından Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Buca Metro Projesi için sağlanması düşünülen 1 milyar 70 milyon avro finansmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi de Hazine ve Maliye Bakanlığından 27 Ağustos 2019'da dış finansman izni talebinde bulunduğu anımsatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "8 Kasım 2019 tarihinde dış finansman izni verilmiştir. Ancak belediye, finansmana ilişkin işlemleri bir yıl içerisinde tamamlayamadığından izin süresi bitmiş ve bu defa 22 Ocak'ta ilgili iznin süresinin uzatılması için tekrar başvuruda bulunmuştur. Belediyenin izin süresi uzatım başvurusu alınmış olup mevzuat uyarınca işlemleri sürmektedir. Yani Belediye, ilgili finansmanı süresi içinde sağlayamadığından henüz onay verilmiş veya İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından borçlanması yapılmış bir kredi söz konusu değildir. Bununla birlikte, 2020 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti adına borçlu sıfatı ile uluslararası finansman kuruluşlarından sağladığımız altyapı yatırımlarına ve sağlık sektörüne yönelik finansmanın koşullarına baktığımızda ise sayın Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiğinden çok daha uygun koşullu olarak finansman sağlandığı görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca herhangi bir belediyenin uluslararası tahvili piyasalarında hazineden daha düşük maliyetle borçlanması söz konusu olmadığının altı çizilerek, CHP Genel Başkanı tarafından yapılan yanlış bilgilendirmeyi Türk halkının takdirine bırakıldığı belirtildi.

(Mustafa Cenik/İHA)