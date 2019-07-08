Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'nun kabulleri
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Kılıçdaroğlu'nun kabulleri

53 dakika önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan Beyaz Hareket Partisi Genel Başkanı Hürrü Aliyev ile görüşmesi Kılıçdaroğlu'nun İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüşmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Beyaz Hareket Partisi...

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan Beyaz Hareket Partisi Genel Başkanı Hürrü Aliyev ile görüşmesi
Kılıçdaroğlu'nun İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüşmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Beyaz Hareket Partisi Genel Başkanı Hürrü Aliyev ve İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand'i CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı kabul etti.
Kılıçdaroğlu'nun kabulleri
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:47 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan, İran, Güncel
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