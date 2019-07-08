Kılıçdaroğlu'nun kabulleri
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan Beyaz Hareket Partisi Genel Başkanı Hürrü Aliyev ile görüşmesi Kılıçdaroğlu'nun İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüşmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Beyaz Hareket Partisi...
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:47 Kaynak: AA
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Azerbaycan
Beyaz Hareket Partisi Genel Başkanı Hürrü Aliyev ile görüşmesi
Kılıçdaroğlu'nun İran
İslam Cumhuriyeti Türkiye
Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüşmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Beyaz Hareket Partisi Genel Başkanı Hürrü Aliyev ve İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand'i CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı kabul etti.
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