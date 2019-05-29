Kılıçdaroğlu'nun kabulü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tezcan Karakuş Candan ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldiği bildirildi.

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