Kılıçdaroğlu'nun kabulü
12 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:00 Kaynak: AA
CHP'den yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tezcan Karakuş Candan ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldiği bildirildi.
Meclis eski Başkanı Çetin, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na katılmayı kabul etmedi
Davutoğlu'nun eski danışmanı, İmamoğlu ile askerlik fotoğrafını paylaştı
Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocuğu tokatladı" diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine
CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni parti kuruyor