Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'nun kabulü
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Kılıçdaroğlu'nun kabulü

12 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun kabulü, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile görüştü.
CHP'den yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tezcan Karakuş Candan ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:00 Kaynak: AA
Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Tezcan Karakuş, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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