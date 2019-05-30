Kılıçdaroğlu'nun kabulü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir grup eski milli sporcuyu kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir grup eski milli sporcuyu kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:02 Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde farklı branşlarda derece almış eski milli sporcularla bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu'na koleksiyon değeri bulunan milli takım formasının hediye edildiği kabulde, eski milli takım sporcularından, Güreş Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, Halter Olimpiyat Şampiyonu Taner Sağır, Halter Olimpiyat Şampiyonu Nurcan Taylan, Halter Olimpiyat Üçüncüsü Sedat Artunç, Halter Dünya Şampiyonu Ekrem Celil, Halter Dünya Şampiyonu Hafız Süleymanoğlu, Atlet Muharrem Dalkılıç ve Halter Milli Takım Antrenörü Ömer Öztürk katıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na Spordan Sorumlu Başdanışmanı Kenan Nuhut da eşlik etti.
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