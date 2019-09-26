Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'nun kabulü
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Kılıçdaroğlu'nun kabulü

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Dağduran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kılıçdaroğlu'nun kabulü, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Dağduran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Vakıf Başkanı Prof.Dr. Dağduran ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezinde bir görüştüğü belirtildi.

Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da hazır bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:20 Kaynak: AA
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