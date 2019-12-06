Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'nun kabulü
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun kabulü - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun kabulü

7 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Elektrik-Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Yusuf Aslantürk ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kılıçdaroğlu'nun kabulü, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Elektrik-Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Yusuf Aslantürk ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Aslantürk ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da hazır bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan duygulandıran "Ceren Özdemir" paylaşımı: Seni unutmayacağım kızım
AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya AK Parti'den ilk yorum: Bu davranış hepimizi üzmüştür

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:20:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'nun kabulü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]