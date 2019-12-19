KILIÇDAROĞLU'NUN KATILDIĞI AÇILIŞ ÖNCESİ PANKART AÇMAK İSTEYEN KADINA MÜDAHALE - Son Dakika
Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU'NUN KATILDIĞI AÇILIŞ ÖNCESİ PANKART AÇMAK İSTEYEN KADINA MÜDAHALE - Son Dakika

KILIÇDAROĞLU'NUN KATILDIĞI AÇILIŞ ÖNCESİ PANKART AÇMAK İSTEYEN KADINA MÜDAHALE

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi "Komşu Masaö açılış törenine katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KATILDIĞI AÇILIŞ ÖNCESİ PANKART AÇMAK İSTEYEN KADINA MÜDAHALE, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi "Komşu Masaö açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.

Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik  görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı. Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.


- İstanbul
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:55 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına müdahale!
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