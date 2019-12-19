KILIÇDAROĞLU'NUN KATILDIĞI AÇILIŞ ÖNCESİ PANKART AÇMAK İSTEYEN KADINA MÜDAHALE - Son Dakika

Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı. Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.

- İstanbul