KILIÇDAROĞLU'NUN KATILDIĞI AÇILIŞ ÖNCESİ PANKART AÇMAK İSTEYEN KADINA MÜDAHALE - Son Dakika

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KILIÇDAROĞLU'NUN KATILDIĞI AÇILIŞ ÖNCESİ PANKART AÇMAK İSTEYEN KADINA MÜDAHALE
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi "Komşu Masaö açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:55 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Şişli Belediyesi
"Komşu Masaö açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
, CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin
de katıldı.
Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı. Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.
- İstanbul
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