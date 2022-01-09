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Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı! - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı!

09.01.2022 11:45

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında, içeriye alınmadığı TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı ziyaretlerine aynı zamanda bir milletvekili sıfatı ile gittiğini ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bu duruma tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Canlı yayına bağlanan Şentop, "TBMM Başkanı her taleplerini yerine getirecek bir makam değildir. Oyunlar kurabilirler, kendileriyle birlikte gönüllü olanlar oynayabilir. Bir oyuncu olarak TBMM Başkanı'nı davet etmek çok vahimdir" diye konuştu.

Habertürk TV'de konuk olduğu Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, program sırasında randevusuz gidip içeriye alınmadığı TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı ziyaretleriyle ilgili konuştu.

"TEPKİYİ TBMM BAŞKANI'NIN GÖSTERMESİ LAZIM"

Bakanlıklara aynı zamanda bir milletvekili sıfatı ile gittiğini ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bu konuda tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bırakın ana muhalefeti, genel başkanlığı, bir milletvekili bir yere gidecek, siz kapıyı kapatıyorsunuz. Tepkiyi TBMM Başkanı'nın göstermesi lazım. Niye gösteremedi? Çünkü saraydan talimat alması lazımdı tepki gösterip, göstermemesi için." dedi.

"TBMM BAŞKANI'NIN GÖREVLERİNİ GAYET İYİ BİLİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop canlı yayına bağlandı. Habertürk TV canlı yayınına bağlanan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kılıçdaroğlu diyor ki; 'MEB'den randevu istedim, verilmedi. Bu konuda TBMM Başkanı sahip çıkmalıydı, devreye girmedi.' Siyasi parti temsilcileriyle günlük meselelerle ilgili polemiğe girmem, girmeyeceğim. Bu ilk değil o bakımdan devam edeceğini düşündüğümden açıklama yapmak istedim. Ben TBMM Başkanıyım, ben bu sıfatımın yanında hukukçuyum. Muhtelif dersler verdim. Bir vekilin anayasa ve içtüzükten kaynaklanan haklarının neler olduğunu, bu haklarla ilgili sorun yaşandığında TBMM Başkanı'nın nasıl müdahale edeceğini gayet iyi biliyor." diye konuştu.

"TBMM BAŞKANI SİYASİ MALZEME YAPILAMAZ"

Kendisinin ve bulunduğu makamın her taleplerini yerine getirecek bir makam olmadığını vurgulayan Şentop, "Siyasi malzeme yapılmamı yanlış buluyorum. Oyunlar kurabilirler, kendileri ve kendileriyle birlikte gönüllü olanlar oynayabilir. Bir oyuncu olarak TBMM Başkanı'nı davet etmek, ağır bir şekilde itham etmek yanlıştır ve çok vahimdir. Siyasi parti genel başkanları istediği gibi konuşsunlar ama kamuoyuna yanıltıcı açıklamalar yapmasınlar. Meclis Başkanı'ndan böyle bir siyasi çalışma beklemenin yanlış olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

"MALZEME OLMADIĞIM İÇİN BENİ SUÇLAYAMAZSINIZ"

Kılıçdaroğlu'nun, "Gerçek bir Meclis Başkanı'nın milletvekillerinin hakkını ve hukukunu savunması gerektiğini söyledim." sözleri üzerine yeniden söz alan Şentop, "Sözlerinde 'gerçek meclis başkanı' olarak bahsediyor, ben gerçek başkanıyım. Anayasa ve içtüzüğe göre seçildim. O zaman sayın genel başkanın da genel başkanlığı tartışılır. Asgari nezaket ve hukuk çerçevesi içerisinde kalalım. Daha önce yüzlerce milletvekilinin farklı siyasi partilerin gittiği bakanla görüştüğü bir bakanlıktan bahsediyoruz. Bu durumu çok yanlış buluyorum, bu bir yanlış anlaşılmadır. TBMM Başkanı neden benim yanımda değil, neden kapılar kapalı? Özel bir planlamayla iş yapmak istiyorsunuz. Buyurun yapın ama bir malzeme olmadığım için beni suçlayamazsınız." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı! - Son Dakika
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