Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda CHP'yi eleştiren muhtarlar derneği başkanı: Tek bir pişmanlığım yok - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda CHP'yi eleştiren muhtarlar derneği başkanı: Tek bir pişmanlığım yok

03.12.2020 14:01
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda CHP'yi eleştiren muhtarlar derneği başkanı: Tek bir pişmanlığım yok, System.String[]

KAYSERİ'de dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı muhtarlar toplantısında, partiyi eleştiren Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, "Dünkü yaptığım açıklamamdan tek bir pişmanlığım yok. Bugün olsa yine de söylerdim.

KAYSERİ'de dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı muhtarlar toplantısında, partiyi eleştiren Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, "Dünkü yaptığım açıklamamdan tek bir pişmanlığım yok. Bugün olsa yine de söylerdim. Genel Başkan konuşmamı pür dikkat dinledi ve açıklamalarımı not aldı. Doğru olduğunu başını sallayarak tasdik etti" dedi.

Kayseri'de dün CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı 'Muhtarlar Buluşması'na, Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er de davet edildi. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesi kürsüye davet edilen Yakup Er, "CHP'ye bu zamana kadar oy vermedim. Belki ileride verebilirim. İl örgütünüzü tebrik ediyorum. Demokratik bir partisiniz. Size STK'lar olarak tavsiyemiz, bütün örgütlerinizin Kayseri gibi çalışmasını dilerim. Milletvekiliniz hep sahada. Ancak Sezgin Tanrıkulu Bey'in Güneydoğu'da PKK cenazelerine katıldığını, fotoğraf çektirdiğini görüyoruz. Siz bunları mutlaka takip ediyorsunuz. Sizin partinize yakışmıyor. Mersin milletvekilinizin maksadını aşan konuşması bizleri incitmiştir. Birliğimizi bozacak Ali Mahir Bey'in son konuşmasını yersiz buluyorum" dedi.

'SÖYLEMEZSEM MUHTARLAR BENİ TENKİT EDECEKTİ'Dernek Başkanı Er, yaptığı bu konuşmasının ardından DHA'ya değerlendirmede bulundu.CHP İl Başkanlığı'nın kendisini davet ettiğini belirten Er, "Diğer muhtarlara da toplantıya katılmalarını, demokratik ortamda söylenmesi gereken ne varsa söylenmesi için katkıda bulundum. Toplantıda spontane olarak gelişen bir şekilde beni kürsüye davet ettiler. Sayın Genel Başkan değil ama özellikle örgütünde görev alan arkadaşların yanlışlarını söyleme gereği duydum. Söylemezsem şehit ailelerim ve muhtarlarım beni tenkit edecektir. Kılıçdaroğlu ilimize gelmiş misafirimizdi. Kendisini incitmeden şahsına herhangi bir kırıcı ifade kullanmadan özellikle örgütünde bulunan PKK paçavraları altında fotoğraf çektiren Sezgin Tanrıkulu'nu söyledim. Genel Başkan bunun photoshop olduğunu söyledi ama biz bunun defalarca olduğu için inanmıyoruz. Son olarak CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu satılmıştır' şeklindeki hadsiz ifadesinin yüce Türk milleti gönlünde telafisi mümkün olmayan yara açtığını söyledim. Bu Ali Mahir beyin ilk pot kırması değildir. Gaf yaptığını da düşünmüyorum. Ali Mahir bey şehit cenazelerinde yılışacak kadar küçülen neyin kafasını yaşadığını bilmeyen bir vekildir. Ben ve başkanlığını yaptığım derneğim kendisini şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.'KILIDAROĞLU'NUN TUTUMUNDAN VAZGEÇMESİNİ DİLERİM'CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun toplantıda yaptığı açıklamalara değinen Er, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından tank palet fabrikasıyla alakalı bir açıklama geldi. Net konuştu ve tartışmadan çok hoşlanmıyorum. Devletin en üst makamı Cumhurbaşkanımızdır. Tank palet fabrikası satılmamıştır. Katar devletine çalışma ve işletmesi devredilmiştir. Bu nettir. Bunun tartışılması üzerinden siyaset yapmak çok çirkindir. Ben, Kılıçdaroğlu'na şunu tavsiye ederim. Kılıçdaroğlu'nun devletimize karşı tutumdan acilen vazgeçmesini dilerim. Gerçekten hükümet olmak istiyorsa bu yüce milletin oylarına talipse bu tür görüşmelerde gerek kendisinin gerek örgütlerinin bu konuşmalardan ivedilikle vazgeçmesini talep ediyorum. Ben sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım ve derneğim bugüne kadar hiç laf söyletmedik. Ne şahsına ne de gıyabından konuşturmadık. Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili konu varsa her gün görüşecek konumdasınız. Sayın Kılıçdaroğlu bu milletin değer yargılarına dokunmasın. Bugün biz Cumhurbaşkanımıza söz söyletmiyorsak, yarın seçimde kendisi Cumhurbaşkanı olursa emin olun Kılıçdaroğlu'na da laf söyletmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.'HANGİ PARTİ OLURSA OLSUN YİNE BU KONUŞMAYI YAPARDIM'Toplantıda siyasi konuşma yapmadığını kaydeden Er, "Bu CHP, MHP, ve İYİ Parti meselesi değil. HDP dışında bütün partiler ülkemin partisidir. Hepsine eşit mesafedeyiz diyebilirim ama milliyetçi ve muhafazakar bir aileden gelen bir kişiyim. Sayın Kılıçdaroğlu ne kadar milliyetçi ise o kadar milliyetçi, ne kadar Atatürkçü ise o kadar da Atatürkçüyüm. Hangi parti olursa olsun yine de konuşmayı yapardım. Ben doğru yolda olduğumu biliyorum. Şu anki iktidarı da basından ve sosyal medya hesaplarımdan eleştirmiş insanım. Zamanında FETÖ seviciliği yapan ve hükümetin içinde olan çoğu insanı eleştirdim. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda görev yapan bir vekilimiz, yaptığı en ufak FETÖ seviciliği ve Selahattin Demirtaş açıklamasından sonra Cumhurbaşkanımız derhal görevinden azledilmesini istedi. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da bunu bekliyorum. Milli değerlere dil uzatan kim olursa olsun gereğini yapmasını tavsiye ediyorum. Bu Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu ve hatta Özgür Özel için geçerlidir" şeklinde konuştu.'AÇIKLAMAMDAN TEK BİR PİŞMANLIĞIM YOK'Yaptığı açıklamadan hiçbir pişmanlık duymadığını söyleyen Er, şöyle konuştu: "Dünkü yaptığım açıklamamdan tek bir pişmanlığım yok.  Bugün olsa yine de söylerdim. Kılıçdaroğlu'nun şahsını incitecek bir ifade kullanmadım. Kullanmak istemem. Genel Başkanın bu konuda hassasiyet gösterdiğini biliyorum ama örgütlerine sahip çıkmalıdır. STK olarak uyarıda bulundum. Genel Başkan konuşmamı pür dikkat dinledi ve açıklamalarımı not aldı. Doğru olduğunu başını sallayarak tasdik etti. Dünkü konuşmamın ardından muhtarlar çevremde toplandı ve 'duygularımıza tercüman oldun' dediler. Teşekkür edenler oldu. Tenkit eden kimse olmadı. Gece 03.00'e kadar telefonum susmadı."

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda CHP'yi eleştiren muhtarlar derneği başkanı: Tek bir pişmanlığım yok
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda CHP'yi eleştiren muhtarlar derneği başkanı: Tek bir pişmanlığım yok
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda CHP'yi eleştiren muhtarlar derneği başkanı: Tek bir pişmanlığım yok

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda CHP'yi eleştiren muhtarlar derneği başkanı: Tek bir pişmanlığım yok - Son Dakika


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