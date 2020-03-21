Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç yaşamını yitirdi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir tedavi gören kız kardeşi Fikriye Dalgıç (68) yaşamını yitirdi. Fikriye Dalgıç'ın cenazesi İstanbul Sarıgazi Cemevi'ndeki törenin ardından Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç, dün gece İstanbul Ümraniye'de bulunan evinde yaşamını yitirdi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde bir süre tedavi gören Fikriye Dalgıç, tedavisi sırasında İzmit'te oturan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu'nun yanında kaldı. Fikriye Dalgıç yarın saat 14.00'te İstanbul Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verilecek. Kemal Kılıçdaroğlu, Şubat ayında İzmit'te oturan Ali Kılıçdaroğlu'nun evine gelerek kız kardeşini ziyaret etmişti.