KILIÇDAROĞLU'NUN KIZ KARDEŞİ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
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KILIÇDAROĞLU'NUN KIZ KARDEŞİ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

9 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cemevinde düzenlenen cenaze törenine izdiham yaşanmaması için katılmadıHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanser tedavisi gören kız kardeşi dün hayatını kaybetti.

KILIÇDAROĞLU'NUN KIZ KARDEŞİ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cemevinde düzenlenen cenaze törenine izdiham yaşanmaması için katılmadı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanser tedavisi gören kız kardeşi dün hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, cemevinde düzenlenen cenaze törenine izdiham yaşanmaması için katılmadı. Yoğun hijyen önlemi alınan cemevine sadece aile yakınları alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir kanser tedavisi gören 68 yaşındaki kız kardeşi Fikriye Dalgıç, dün hayatını kaybetti. Dalgıç'ın cenazesi bugün Sancaktepe Cemevi'ne getirildi. Cemevinin önünde kurulan stantlarda vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı. Ayrıca stantlara el dezenfektanları konuldu. Cenaze töreninde yoğunluk oluşması sonucu yapılan anonsla cemevine sadece aile yakınlarının girmesi istendi. Bu nedenle önceden içeri giren vatandaşlar dışarı çıkartıldı. Cenazeye çelenk getiren çiçekçilere de maske ve eldiven takması söylendi. Dalgıç'ın cenaze töreni sırasında katılımcıların birbirinden uzakta saf tutmaları anons edildi. Cemevine giremeyenler töreni dışarıdan izledi. 3 çocuk annesi Fikriye Dalgıç'ın eşi Salih Dalgıç, "Hastaydı kemoterapi alıyordu. Kanser hastasıydı. Üçüncü kemoterapiyi aldıktan sonra kan değerleri ve tansiyonu düştü. Vefat etti dün. Dün sabah baya rahatsızdı, ambulans çağırdık hastaneye kaldırdık. Tansiyonu çok düşük olduğu için kalp çalışmadı. Uğraştılar doktorlar." dedi.

Kılıçdaroğlu cenaze törenine katılmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu cemevinde izdiham yaşanmaması için cenaze törenine katılmadı. Törene katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise, "Sadece hijyen önlemlerini alabilmek için bugün cenazeye katıldım ben de. Dezenfekte istasyonlarımızı kurduk. Buranın ilaçlamasını yaptık. Sayın genel başkanımız da duyarlılık göstererek bilinçli bir şekilde cenaze namazına katılmadı ki bir izdiham olmasın, yoğunluk olmasın diye. O yüzden sadece aile yakınlarının olduğu bir cenaze merasimi düzenlendi. Çünkü çok zor günlerden geçiyoruz. Herkese doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz. Evinizde kalın derken bu duyarlılığı gösteren genel başkanımız da acısını içinde yaşayarak cenaze namazına katılmadı ki kimseye zarar verecek bir kalabalık gerçekleşmesin diye. Sadece defin edilirken muhtemelen mezarlıkta olacak. Oraya da kimsenin gelmemesi için özel bir çağrıda bulundu." diye konuştu. Dalgıç'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kocaeli Derince Köyü'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cemevinden görüntüler

-Kurulan hijyen stantları

-Eş Salih Dalgıç ile röp

-Gökhan Yüksel ile röp

-Vatandaşların maske ve eldiven alması

-Cenazeyi dışarıdan izleyenler

-Cenazenin getirilmesi

-Cenazede saf tutan cemaat

-Cenazenin araca taşınması

-Cenazenin araca konulması

-Bekleyen ambulans

-Genel ve detay


Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:22 Kaynak: DHA

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