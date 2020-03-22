KILIÇDAROĞLU'NUN KIZ KARDEŞİ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanser tedavisi gören kız kardeşi dün hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, cemevinde düzenlenen cenaze törenine izdiham yaşanmaması için katılmadı. Yoğun hijyen önlemi alınan cemevine sadece aile yakınları alındı.

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