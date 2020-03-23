Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
36 dakika önce
Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi (2)KILIÇDAROĞLU'NUN KIZ KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın cenazesi Kocaeli'nin Derince ilçesi Toylar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi (2)
KILIÇDAROĞLU'NUN KIZ KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın cenazesi Kocaeli'nin Derince ilçesi Toylar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve kardeşleri, Dalgıç'ın ailesinin üzüntülü oldukları görüldü. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve mezarlığa gelenler maske taktı. Dualar edilirken, Kılıçdaroğlu kardeşinin mezarına toprak attı. Kılıçdaroğlu cenazenin toprağa verilmesinin ardından mezarlıktan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:06 Kaynak: DHA
Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir ESKİ SEVGİLİSİNİN KURŞUN YAĞMURUNA TUTTUĞU GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi