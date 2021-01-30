Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor

30.01.2021 15:17
Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında yaptığı konuşma gündem yaratmıştı. Konuşma boyunca öfkeli tavrı dikkat çeken Kılıçdaroğlu'nun üslubunu sertleştirerek CHP'den kopuşların önüne geçmeyi ve kararsızları yanında toplamayı amaçladığı iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma dikkat çekti.

ÖFKELİ HALİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Konuşması boyunca sinirli bir üslupla hükümete eleştirilerini yönelten CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki hali gündem oldu. Genellikle sakin bir üslup kullanmayı tercih eden Kılıçdaoğlu'nun öfkeli tavrının nedeni merak edilirken, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya gerilimin sebebini yazdı.

"DÜNKÜ İSE ÖFKESİNİN ZİRVESİYDİ"

CHP liderini kürsüde bu şekilde çok ender gördüğünü ifade eden Sarıkaya, en son Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası bu derece sert üslup kullandığını belirterek "Dünkü ise öfkesinin zirvesiydi" diye yazdı.

"ÜSLUBU DAHA DA SERTLEŞECEK"

CHP yöneticileri ve siyaset kulislerinde yaptığı konuşmalardan edindiği izlenimi aktaran Sarıkaya, CHP liderinin özelleştirilen otoyol ve kamu mallarının iktidara geldiklerinde devletleştireceklerine ilişkin söylemi sonrası alınan karşılığın tabanda olumlu bir izlenim yarattığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun üslup olarak daha da sertleşeceğini iddia eden Sarıkaya, böylelikle CHP'den kopuşlarının önüne geçerek kararsızları yanında toplamaya amaçladığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor - Son Dakika


Son Dakika

Tüm gözlerin çevrildiği Kabine, pazartesi toplanıyor: Masada 6 konu başlığı olacak Ek bagaj ücreti ödemek istemeyen dört arkadaş, 30 kilogram portakalı yedi Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde: Meydanlarda ücretsiz internet hizmeti verilecek Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Trafik kazasında kızını kaybeden anne, diğer kızını suçlu göstererek maddi tazminat davası açtı Duyarlı esnaf, dükkanının önüne astığı yazıyla sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiyor
Trabzonspor, Alanyasporlu Bakasetas için toplam 7 milyon 350 bin euro ödeyecek Trabzonspor, Alanyasporlu Bakasetas için toplam 7 milyon 350 bin euro ödeyecek         
15:11
Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'la 2,5 yıllığına anlaştı Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'la 2,5 yıllığına anlaştı         
14:36
Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi         
14:14
Buz tutan göle düşen çocukları kurtarırken kendileri de göle düştü! Donmaktan son anda kurtuldular Buz tutan göle düşen çocukları kurtarırken kendileri de göle düştü! Donmaktan son anda kurtuldular         
13:57
Eski Beşiktaşlı Ahmet Hassan: Mohamed, Galatasaray'a giderek doğru tercih yaptı Eski Beşiktaşlı Ahmet Hassan: Mohamed, Galatasaray'a giderek doğru tercih yaptı         
13:24
Pandemi döneminde iş yapamayan jigolo, midesinde bulunan 101 paket uyuşturucu ile yakalandı Pandemi döneminde iş yapamayan jigolo, midesinde bulunan 101 paket uyuşturucu ile yakalandı         
12:59
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Ziynet Sali son görüntüsüyle şaşırttı, fotoğrafını görenler Jennifer Lopez sandı Ziynet Sali son görüntüsüyle şaşırttı, fotoğrafını görenler Jennifer Lopez sandı         
11:47
Gözü dönmüş koca, Gözü dönmüş koca, "Beni aldatıyorsun" dediği karısını genital bölgesine demir çubuk sokarak öldürdü         
11:34
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Mutant virüs Türkiye içerisinde yayılımda, İstanbul veya Ankara'da da görülme ihtimali söz konusu olabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Mutant virüs Türkiye içerisinde yayılımda, İstanbul veya Ankara'da da görülme ihtimali söz konusu olabilir         
11:09
Evinin kapısını açınca hırsızla göz göze gelen adamın şaşkınlığı kamerada Evinin kapısını açınca hırsızla göz göze gelen adamın şaşkınlığı kamerada         
10:46
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada         
10:36
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 15:33:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei