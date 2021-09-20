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Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" sözlerine HDP'den yanıt: Çözümün adresi İmralı'dır - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" sözlerine HDP'den yanıt: Çözümün adresi İmralı'dır

20.09.2021 01:00
Kılıçdaroğlu'nun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinin ilk bölümünde "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz' dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına yanıt veren HDP'li Sezai Temelli, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" diyerek terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı adres gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak'ın "Bay Kemal ve İttifakları" belgeseline konuştu. Kılıçdaroğlu belgeselin ilk bölümünde, Kürt sorunu ve HDP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HDP MEŞRUDUR, KÜRT SORUNUNU HDP İLE ÇÖZERİZ"

Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim." ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ TEMELLİ: ÇÖZÜMÜN ADRESİ İMRALI'DIR

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına HDP cephesinden jet yanıt geldi. Çözüm için PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı adres gösteren HDP'li Sezai Temelli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır."

Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz' sözlerine HDP'den yanıt: Çözümün adresi İmralı'dır
Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz sözlerine HDP'den yanıt: Çözümün adresi İmralı'dır

Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Öcalan, İmralı, PKK, HDP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz' sözlerine HDP'den yanıt: Çözümün adresi İmralı'dır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" sözlerine HDP'den yanıt: Çözümün adresi İmralı'dır - Son Dakika
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