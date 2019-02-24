Kılıçdaroğlu'nun miting programı belli oldu
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında oluşturulan organizasyon komitesi taslak programları oluşturdu.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan
'ın başkanlığında oluşturulan organizasyon komitesi taslak programları oluşturdu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:35
Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak
İtalya'nın Bari Kentinde Bisiklet Kullananlara 250 Euroya Kadar Teşvik Verilecek
Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi
Beşiktaş, Borcunu 2,3 Milyar TL Olarak Açıkladı