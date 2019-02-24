Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'nun miting programı belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun miting programı belli oldu

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında oluşturulan organizasyon komitesi taslak programları oluşturdu.

Kılıçdaroğlu'nun miting programı belli oldu, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında oluşturulan organizasyon komitesi taslak programları oluşturdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:35 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak İtalya'nın Bari Kentinde Bisiklet Kullananlara 250 Euroya Kadar Teşvik Verilecek

Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi Beşiktaş, Borcunu 2,3 Milyar TL Olarak Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 15:17:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'nun miting programı belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]