Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'nun Sandığından, Mansur Yavaş Çıktı

Kılıçdaroğlu'nun Sandığından, Mansur Yavaş Çıktı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan Mansur Yavaş, önde çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun Sandığından, Mansur Yavaş Çıktı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan  Mansur Yavaş, önde çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı Ankara'daki Arjantin İlkokulu'nda 4202 numaralı sandıkta 352 seçmenden 305'i oy kullandı. Sandıktan, Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'a 226, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'ye 68 oy çıktı. SP adayı 4, TKP adayı 2, Vatan Partisi ve DSP adayları 1'er oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.

ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:18 Kaynak: DHA

Ankara, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Güncel
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